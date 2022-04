Nas redes sociais, Cruzeiro reclama dos gols do Remo no jogo de ida da Copa do Brasil; confira

A vitória do Remo diante do Cruzeiro-MG pelo placar de 2 a 1, no Baenão, na última terça-feira (19), garantiu ao Leão Azul a vantagem do empate na partida de volta, marcada para o dia 11 de maio, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Mas os gols marcados pelo Remo geraram comentários do clube mineiro nas redes sociais.

O perfil oficial do Cruzeiro, no Twitter, fez questão de publicar comentários sobre os lances que ocasionaram os gols do Remo, na virada diante dos mineiros. Ele cita empurrão no zagueiro no primeiro gol e no segundo fala da posição irregular de Daniel Felipe, defensor azulino.

“Que loucura, hein? O Willian Oliveira foi empurrado no lance do gol de empate deles”.

Já no gol da virada, marcado pelo zagueiro Daniel Felipe, o perfil oficial da Raposa voltou a reclamar e publicou:

“Tava impedido, hein?”

A vitória do Leão Azul deixou o Leão próximo da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O empate garante ao Remo a vaga e o valor de R$3 milhões de cota da CBF. O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença para classificar de forma direta, caso vença por um gol de diferença a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.