Ex-árbitro, comentarista diz que os dois gols do Remo contra o Cruzeiro foram irregulares

A vitória por 2 a 1 do Remo sobre o Cruzeiro na última terça-feira (19), no Baenão, na terceira rodada da Copa do Brasil, terminou com algumas polêmicas da arbitragem. Segundo o comentarista da Rede Globo Sandro Meira Ricci os dois gols azulinos foram irregulares.

No primeiro gol azulino, o ex-árbitro viu falta do zagueiro Daniel Felipe no volante da Raposa Willian Oliveira, que marcou contra e empatou para o Leão. Mas o árbitro do jogo, Marcelo de Lima Henrique (CE), entendeu como lance normal.

"Para mim, houve a falta. É muito esquisito que um jogador normal faça um gol contra dessa forma. Normalmente, acontece quando ele não tem muito controle. Quando ele está se preparando para saltar, sofre carga suficiente para que tirasse ele do domínio sobre o que queria fazer", analisou o comentarista.

Já o segundo gol do Leão teria sido irregular porque os dois jogadores envolvidos no lance estariam impedidos: o meia Anderson Uchôa e o zagueiro Daniel Felipe, autor do gol. O bandeirinha Nailton Junior de Sousa Oliveira não identificou as irregularidades.

Apesar disso, Sandro Meira Ricci entende que o lance foi difícil para o auxiliar e como na terceira fase da Copa do Brasil não há o VAR, o gol foi validado.

"Foi erro. Foram dois lances de impedimento. O assistente tenta enxergar, mas não consegue. Quando tem o toque na cabeça (de Uchoa), a gente percebe que tem parte do corpo do [zagueiro Daniel Felipe]. É muito difícil, é mais difícil que o primeiro. Muito difícil para o auxiliar acompanhar", declarou o comentarista.

Apesar dos erros da arbitragem, o técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, minimizou as falhas, mas ressaltou que se a partida tivesse a presença do VAR o resultado teria sido outro.

“Foi um erro humano, pronto. Todos erramos. Esperamos que no próximo jogo não haja erros, e que façamos um bom jogo. Obviamente que se tivesse (VAR), o resultado seria outro, mas não temos que colocar a culpa. Temos que melhorar", disse o técnico.

Com o resultado, o Remo vai com a vantagem para o jogo de volta, que ocorre no dia 11 de maio, no Mineirão, às 19h30. Para que o Leão seja eliminado, a Raposa precisa vencer com dois ou mais gols de diferença.

