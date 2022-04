Remo lança camisa para a temporada 2022 e diretor da Volt dá detalhes sobre o novo manto azulino

O Remo lançará a camisa oficial para a temporada 2022 na próxima sexta-feira (22), com um evento na Casa Samba, no bairro da Cidade Velha, em Belém, com início às 18h. A nova coleção será mais uma vez assinada pela marca Volt, que possui como sócio-diretor da empresa, Fernando Kleimmann. Ele conversou com a equipe de O Liberal sobre esse novo modelo e a forma de atender o mercado em Belém com a marca a azulina.

A Volt chegou ao Remo após o Leão ganhar na justiça o direito de romper o contrato com a antiga empresa e desde julho a marca veste a equipe azulina, criando a Loja Conceito no Baenão e tendo uma variedade de produtos aos torcedores. Fernando Kleimmann falou desse novo lançamento e afirmou que o novo manto azulino terá conceitos relevantes na história azulina.

“Em conjunto com a direção do clube, organizamos um evento especial para a torcida do Remo. Será nossa segunda temporada na produção dos uniformes e, desde que entramos, desenvolvemos diversos projetos especiais para os torcedores. É uma honra para a Volt poder lançar uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro e posso adiantar que a nova coleção trará conceitos importantes da história remista”, comentou, Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

O torcedor que queira acompanhar o lançamento da nova camisa azulina temporada 2022, pode comprar o seu ingresso em todas as Lojas do Remo, nos valores de R$20 a pista (sócios-torcedores, remidos e proprietários), R$25 (não-sócios), camarote avulso R$40 (sócios) e R$50 (não sócios). O evento contará com as bandas D’Bobeira, Karol Diva e I Love Pagode.