Remo assina com goleiro do Parazão e tenta renovar com zagueiro; veja

O Clube do Remo deve anunciar nos próximos dias a contratação do goleiro Zé Carlos, que disputou o Campeonato Paraense pelo Águia de Marabá. Além dele, o time mantém conversas para a renovação de contrato com o zagueiro Kevem, que tem vínculo contratual com o Mirassol-SP. Ambos reforçam o elenco que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

De acordo com fontes ligadas ao clube, o goleiro já realizou exames médicos e assinou contrato para o restante da temporada. O interesse do clube, em trazer o quarto goleiro, é dar mais experiência ao setor, que além do titular Vinícius (37), conta com os jovens Yago Darub (22) e Jorge Pazatti (21). Zé Carlos, que tem 27 anos, seria um apoio a mais na equipe que disputa a Série C e Copa do Brasil.

Além de Zé Carlos, outro atleta que o Remo tem interesse é o zagueiro Kevem, que tem vínculo com o Mirassol-SP, mas está emprestado ao clube até o fim do mês de maio. O contrato de Kevem é por produção e tudo indica que o Remo tem interesse em mantê-lo no elenco. Para isso, já iniciou conversas com o atleta e o empresário. Por ser o clube formador, o Leão Azul tem a preferência na renovação.

Nos últimos dias, o Remo já anunciou a contratação dos atacantes Rodrigo Pimpão e Fernandinho, além do lateral-direito Renan Castro. Nesta terça-feira, o time enfrenta o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e no próximo sábado, também no Baenão, encara o São José-RS, pela terceira rodada da Série C.