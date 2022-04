Paulinho Curuá tem conversas avançadas com o Remo e deve renovar contrato até a próxima semana

Um dos destaques do Remo no Campeonato Paraense de 2022, o volante Paulinho Curuá está próximo de renovar o contrato com o Leão Azul. Pelo menos é o que afirma uma fonte de O Liberal ligada ao clube azulino. Segundo a apuração, o atleta deve ter o futuro no Baenão decidido até o final da próxima semana.

VEJA MAIS:

De acordo com a fonte, as conversas entre a diretoria do Remo e Paulinho Curuá avançaram bastante nas últimas semanas. Faltam apenas detalhes entre as partes para que o novo contrato seja firmado. O atual vínculo do volante com o clube vai até o início do mês de maio.

Vale destacar que a manutenção de Paulinho Curuá no elenco azulino é uma prioridade da diretoria. O jogador, inclusive, é considerado titular da equipe pelo técnico Paulo Bonamigo.

Apesar de ainda não ter marcado gols com a camisa do Remo, Paulinho Curuá teve o desempenho elogiado pela comissão técnica e torcida azulina. Nesta temporada, o jogador participou de 11 dos 14 jogos da campanha do Leão que garantiu o título estadual.

Enquanto a situação contratual do volante ainda é discutida, o jogador viajou com o restante do elenco pra Manaus, onde o Remo enfrenta a equipe da casa, pela segunda rodada da Série C. A partida ocorre no sábado (16), às 19h, na Arena Verde. O confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.