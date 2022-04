Aplaudido por torcida, homofobia... Conheça o árbitro de Remo x Cruzeiro, pela Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem para a estreia do Remo na Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. O experiente Marcelo de Lima Henrique, de 50 anos e que faz parte do quadro cearense, será o árbitro principal. Marcelo será auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE). O paraense Andrey da Silva é o quarto árbitro.

Polêmicas

Ao longo da carreira, Marcelo de Lima Henrique acumula polêmicas inusitadas e outras que geraram desconforto na CBF. Em dezembro do ano passado, antes do jogo Avaí-SC e Sampaio-MA, a torcida do time catarinense gritou o nome de Marcelo: "P*** que pariu, é o melhor juíz do Brasil". O árbitro foi gravado pedindo aos torcedores cantarem mais alto e foi suspenso por 30 dias.

Outro caso em que Marcelo se envolveu foi nas redes sociais, em 2016. Ao defender o então deputado Jair Bolsonaro (na época, no PSC-RJ), o árbitro se disse contra "boiolices". Em seguida, o árbitro apagou o post, mas não escapou das críticas da CBF ao comportamento.

Lance a lance

O duelo entre Remo e Cruzeiro, válido pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, ocorre na próxima terça-feira (19), às 21h30, no Estádio Baenão. Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com.