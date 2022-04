Novo zagueiro do Remo é apresentado e revela expectativa pela Série C: 'minha primeira competição nacional'

Um estreante. É assim que o zagueiro Igor Morais, cria da base do Corinthians, chega a Belém para disputar a Série C pelo Remo. Na apresentação no estádio Baenão nesta quinta-feira (14), o jogador afirmou que a Terceirona será a primeira competição nacional como profissional. Sobre a expectativa, Igor disse que está preparado para o desafio.

"A Série C deste ano alterou o formato e isso, na minha opinião, melhorou o torneio. Temos a oportunidade de enfrentar todos os clubes. Se fosse turno e returno, seria melhor ainda. Mas isso é um período de adaptação do regulamento e creio que será muito bom. Sobre a minha adaptação a Belém, estou sendo muito bem recebido pelos companheiros de time e o clube está me dando todo o suporte necessário", disse.

Revelado na base do Corinthians, Igor também tem passagem pelas categorias de base do São Paulo. Sobre o fato de ter sido formado em dois clubes com muita torcida, o defensor acredita que a relação com o Fenômeno Azul será a melhor possível.

"Acredito que a torcida vem pra nos apoiar, mas a cobrança faz parte. Tudo depende de como a gente vai jogar. O importante é que estamos nos preparando pra fazer uma grande competição. Acredito que a torcida nos dará mais apoio do que qualquer outra coisa", avaliou.

Igor Morais deverá estar entre os relacionados do Remo para a partida contra o Manaus, pela segunda rodada da Série C. No sábado (17), o Leão enfrenta o Gavião às 19h, na Arena da Amazônia. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.