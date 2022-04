Por terem jogado por outros clubes, três reforços do Remo estão fora da Copa do Brasil

Neste fim de semana contra o Manaus pela Série C, o Remo faz o último jogo da estreia na Copa do Brasil. Na próxima terça-feira (19), às 21h30, no Estádio Baenão, o Leão recebe o Cruzeiro, na partida de ida da terceira fase. A notícia negativa para os azulinos é que, dentro dos reforços para este ano, o Leão conta com três desfalques.

Por já terem defendido outros clubes nesta edição da Copa do Brasil, os atacantes Rodrigo Pimpão e Netto, além do zagueiro Igor Morais, não podem atuar pelo Remo neste torneio. Por outro lado, o meia Jean Patrick, o lateral Renan Castro e os atacantes Fernandinho e Vanílson podem jogar normalmente.

Rodrigo Pimpão

Principal contratação para a Série C, o atacante Rodrigo Pimpão defendeu o Operário-PR na primeira fase da Copa do Brasil. O jogador esteve na eliminação da equipe para o Real Noroeste-ES por dois a um. O atleta estreou pelo Leão no triunfo por dois a um sobre o Vitória, na Terceirona.

Jean Patrick

Outro que jogou esta edição da Copa do Brasil e está fora da partida contra o Cruzeiro, o meia Jean Patrick atuou pelo CRB-AL, também na primeira fase do mata-mata nacional. Assim como Pimpão, Jean teve azar e foi eliminado pela Portuguesa-RJ, em um revés por um a zero.

Netto

Para fechar, Netto também está fora por ter atuado com a camisa da Ferroviária-SP. Da mesma forma que Rodrigo Pimpão e Jean Patrick, Netto foi eliminado na primeira fase, na derrota da equipe paulista por um a zero para o Vasco da Gama.

Lance a lance

Antes do jogo contra o Cruzeiro, o Remo visita o Manaus no sábado (16), às 19h, na Arena da Amazônia. Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com.