Marciel comemora momento no Remo, mas prevê briga pela titularidade

Recuperado de lesão, o volante Marciel descobre, aos poucos, o gosto de ser titular pelo Remo. Após um bom desempenho no Re-Pa, que deu o título paraense ao Leão Azul, o volante conquistou a vaga nos onze iniciais da partida contra o Vitória-BA, pela estreia na Série C. Apesar da boa forma física e das atuações convincentes, o jogador disse que ainda precisa lutar por uma vaga entre os titulares. Segundo ele, o qualificado elenco azulino faz com que todos os jogadores fiquem em "alerta".

"Fiquei feliz de ter sido titular no último jogo. Espero ter mais oportunidades, mas acredito que qualquer um do nosso elenco pode fazer a função que eu fiz. Agora é trabalhar bastante e garantir a confiança do Bonamigo", disse Marciel.

Apesar da concorrência por uma vaga no time titular, Marciel elogiou o fato de o elenco do Remo ter profundidade em todos os setores. De acordo com ele, bons jogadores, com tempo de treinamento, podem formar uma equipe vencedora no final da temporada.

"Chegaram peças novas pra reforçar o time e isso é bom pra formar um grupo que busque o acesso no final da temporada. Além disso, acho que é bom esse intervalo de uma semana entre as partidas. Na parada do estadual, por exemplo, arrumamos a equipe e conquistamos o título", explicou.

Marciel deverá ser novamente relacionado para a próxima partida do Remo na Série C. No domingo (17), às 19h, o Leão Azul encara o Manaus, pela 2ª rodada da Terceirona. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.