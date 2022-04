Rival da dupla Re-Pa tem ex-Leão e camisa 9 ex-seleção da Rússia e dono do time

O Paysandu estreia na Série C no domingo (17), às 19h, contra o Atlético-CE, na Arena Verde, no primeiro jogo da história dos cearenses na Terceirona. Com isso, a equipe de O Liberal procurou conhecer um pouco mais do elenco da Águia da Precabura, adversário da dupla Re-Pa no torneio e encontrou algumas curiosidades: um camisa 9 naturalizado russo e dono do time e um atacante ex-Remo.

Literalmente o dono do time

O grande nome do Atlético-CE é o atacante Ari, de 36 anos, que além de tudo é dono do time. O jogador fez carreira no futebol russo (Spartak, Locomotiv e Krasnodar) e chegou a ser convocado em 2018 para a seleção da Rússia. No entanto, não chegou a disputar a Copa do Mundo realizada na próprio país. Nesta temporada, Ari marcou sete gols em quatro partidas pelo Atlético-CE.

O caso da naturalização de Ari ganhou notoriedade por causa de comentários racistas. Quando o jogador foi chamado, o atacante russo Pavel Pogrebnyak, que disputou duas Eurocopas com a Rússia, questionou o fato da seleção convocar um jogador negro. Pogrebnyak foi multado pela fala.

Ex-Leão

Muitos azulinos talvez não se lembrem dele, mas em 2008, o atacante Moré foi trazido ao Baenão como uma das principais contratações para a Série C daquele ano - no ano anterior, o clube foi rebaixado na Segundona. No entanto, deixou a equipe ao final da temporada, sem marcar um gol sequer.

Hoje, aos 41 anos, Moré está no Atlético-CE e também está zerado em gols em 2022.

Acompanhe a partida Paysandu x Atlético-CE lance a lance pelo portal OLiberal.com.