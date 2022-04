Remo aguarda regularização de Vanílson que pode estrear contra o Cruzeiro na Copa do Brasil; vídeo

O atacante Vanílson chegou a Belém e já vestiu a camisa azulina, porém, o clube aguarda o anúncio do jogador no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Por se tratar de uma transferência internacional, a diretoria do Remo teve que correr contra o tempo para solicitar e encaminhar os documentos do atleta à CBF. A intenção é que o Leão Azul já conte com o atleta no jogo da terça-feira (19), às 21h30, no Baenão, em Belém, contra o Cruzeiro-MG, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Vanílson falou com a RemoTV e o vídeo foi divulgado pelo clube. O jogador afirmou que possui uma boa expectativa para o Campeonato Brasileiro da Série C e projeta uma temporada cheia de gols e com objetivos alcançados pelo Leão Azul.

“Que seja uma temporada vitoriosa para nós. A expectativa é boa para a Série C, temos uma grande equipe e temos tudo para conquistar o acesso de volta, recolocar o Remo na Série B, que seja um ano abençoado muitos gols e que possamos sair vitoriosos no final”, disse.

O atacante segue realizando exames médicos e será mais uma opção ao técnico Paulo Bonamigo. Vanilson estava no Arar, clube da Arábia Saudita e já tinha o sido anunciado pelo Remo no início da temporada, porém, o jogador teve problemas com o seu visto e não pode retornar ao Brasil e teve que cumprir o restante do contrato pelo clube árabe.