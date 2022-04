Reformulando o elenco, meia da base deixa o Remo e se despede nas redes sociais

Dando início à reformulação do elenco para o restante da temporada, o Remo iniciou conversas com atletas e alguns devem deixar o Leão. O primeiro foi o cria das categorias de base, o jovem meia Tiago Miranda, de 22 anos, que não faz mais parte do elenco do Leão Azul. O jogador se despediu do clube azulino nas redes sociais, agradeceu a oportunidade de ter vestido a camisa do azulina e afirmou que isso é um “até breve”.

VEJA MAIS,

O jogador esteve no elenco azulino que conquistou o acesso à Série B, além de ter conquistado os títulos da Copa Verde em 2021 e também do Parazão 2022. Tiago Miranda afirmou que estará na torcida pelo clube, mesmo de longe e agradeceu o carinho dos torcedores.

“Nossa vida é repleta de ciclos, com começo, meio fim e hoje encerro um deles. Minha passagem pelo Clube do Remo chegou ao fim. Tenho um orgulho tremendo em ter vestido essa camisa por tanto tempo, de ter me tornado um admirador ainda maior desta instituição e de fazer parte da história desse grande clube. Muito obrigado, nação, passamos por muitas alegria juntos. Levarei todos no meu coração. Independente de onde estiver, sempre estarei na torcida. Nossos caminhos se separam neste momento, mas nem de longe será um adeus isto é apenas um ‘até breve’, obrigado por tudo, Leão”, escreveu.

Na publicação feita por Tiago Miranda, vários atletas do clube e que passaram pelo Paysandu, deixaram mensagens de apoio ao jogador.

“Craque, irmão. Deus abençoe a sua caminhada” – Diego Matos, ex-Paysandu que hoje defende o Avaí-SC.

“Você é fenômeno, irmão” – Alan Calbergue, ex-Paysandu e que hoje atua no Monte Azul-SP

“Deus te abençoe, irmão” – Rony – Lateral-direito do Remo

“Deus te abençoe hoje e sempre, irmão. Estou por aqui, na torcida por você” – Pingo – Volante do Remo.

“Sucesso na carreira. Que Deus te abençoe” – Bruno Alves – Atacante do Remo

O segundo

Tiago Miranda é a segunda saída confirmada no Clube do Remo. A primeira foi o lateral-esquerdo Paulo Henrique, que cumpriu o contrato com o Leão Azul até o fim e deixou o clube paraense logo após o título do Parazão. De acordo com uma fonte, mais jogadores devem deixar o clube remista nos próximos dias.