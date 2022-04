Copa do Brasil: Remo anuncia venda de ingressos para estreia contra o Cruzeiro; veja

A diretoria do Clube do Remo anunciou através das redes sociais o início das vendas de ingressos para a partida contra o Cruzeiro, na estreia da terceira fase da Copa do Brasil. Os dois times se enfrentam na próxima terça-feira, a partir das 21h30, no estádio Evandro Almeida, em Belém.

Quem quiser adquirir os ingressos pode recorrer aos pontos de venda instalados em vários locais. São três opções disponíveis, a arquibancada, que custa R$ 50,00, a cadeira cativa ao preço de R$ 80,00 e o lounge, ao custo de R$ 100,00.

Todos os ingressos estão à venda nas Lojas Rei da Amazônia e Lojas do Remo. Nesta fase da competição, os clubes embolsam cota financeira de R$ 1,9 milhão, e quem passar de fase receberá R$ 3 milhões em bonificação da CBF.