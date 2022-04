Após título, lateral cumpre contrato e deixa o Remo; diretoria inicia conversas para novas saídas

A primeira saída do Clube do Remo após o título do Parazão 2022 já ocorreu. O lateral-esquerdo Paulo Henrique, de 29 anos, não faz mais parte do grupo azulino para o restante da temporada. O jogador tinha contrato com o Leão Azul até o final do Campeonato Paraense, cumpriu o vínculo e se despediu do Baenão. A informação foi confirmada por uma fonte do clube.

Com a chegada de Renan Castro nesta semana e a titularidade de Leonan, o jogador Paulo Henrique perdeu espaço no time do técnico Paulo Bonamigo. Natural de São Paulo (SP), PH foi formado nas categorias de base do Santos-SP e passou por vários clubes pelo Brasil como América-RN, Portuguesa-SP, Náutico-PE, Santa Cruz-PE, São Bernando-SP, Juventus-SP, Gama-DF e Concórdia-SC. Com a camisa do Remo foram oito partidas disputadas, seis delas como titular.

Conversas

O Remo entra em um momento crítico de decisões da diretoria. O clube vai iniciar conversas com alguns atletas visando a Série C do Brasileiro. Essa semana mais jogadores devem deixar o clube azulino, pois alguns reforços já chegaram a Belém para a disputa da Terceirona, que inicia no próximo sábado (9). O Leão recebe o Vitória-BA, às 17h, no Baenão pela estreia da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.