Após conquistar o título do Parazão 2022, a delegação do Remo deixou o Estádio da Curuzu rumo ao Baenão, mas a saída do estádio bicolor acabou com o ônibus do Leão sendo apedrejado na Avenida Almirante Barroso. A informação foi confirmada pela assessoria do clube na manhã desta quinta-feira (7).

Mesmo com o ônibus escoltado, pedras foram arremessadas e estouraram os vidros laterais do veículo e ninguém ficou ferido.