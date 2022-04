Remo provoca o Paysandu nas redes sociais e chama a Curuzu de 'Salão de festas'

As provocações não param. Após o Remo conquistar o título do Parazão 2022 dentro da Curuzu, os azulinos utilizaram bastante as redes sociais para “cutucar” o rival Paysandu. Em uma postagem no perfil oficial, o Remo chama o Estádio da Curuzu de “Salão de festas”.

VEJA MAIS

Ainda na publicação, o Remo “aluga” a Curuzu e a postagem levou os torcedores do Remo à loucura. Mais de 730 compartilharam a imagem, que viralizou nos grupos de mensagens .

VEJA MAIS