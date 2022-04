Remo acusa segurança do Paysandu de agredir diretores azulinos durante comemoração na Curuzu; vídeo

As cenas de tumulto ao final do Re-Pa desta quarta-feira, na Curuzu, teriam sido provocadas pelo coordenador de segurança do Paysandu, Luciano Mendes. Esta é a acusação do Remo. Ainda no gramado do estádio após a conquista do 47º título estadual azulino, o presidente Fábio Bentes e a coordenadora de logística do Leão, Valeny Silva, acusam o funcionário bicolor de agressão contra ela e Marcelo Bentes, diretor da base.

"Ele me deu um soco, me deu um soco, p***", contou Valeny à reportagem, ainda no gramado.

Passado o calor do momento, já depois da entrega do troféu e com o estádio esvaziado, o presidente do Remo, Fábio Bentes, lamentou o ocorrido e confirmou que um Boletim de Ocorrência foi feito.

"O BO já está sendo feito, ele evadiu do estádio, fugiu para não ser preso em flagrante, mas nós vamos registrar o BO e vamos até o fim", confirmou o mandatário azulino.

VEJA MAIS

"Eu fico triste. O gestor de segurança do Paysandu agrediu a nossa coordenadora de logística sem nenhuma necessidade. Não tinha porque isso acontecer. As pessoas estavam ali tentando controlar para não ter mais tumulto e ele, que era um cara para acalmar e separar, chegou inflamando e agredindo. Agrediu ela e um outro diretor nosso. O nome disso é despreparo", prosseguiu Fábio Bentes.

Imagens da equipe de transmissão de OLiberal.com mostram o começo do tumulto causado quando jogadores e membros da comissão técnica do Paysandu partem para cima de um funcionário do Remo que estava com uma bandeira do clube, comemorando o título. A partir daí, vê-se empurra-empurra, discussões e o soco dado por Luciano Mendes em Marcelo Bentes, de costas.

VEJA MAIS

Resposta bicolor

Procurado por OLiberal.com, o Paysandu se posicionou por meio de nota. O Papão informa que vai apurar as imagens e vai cobrar os responsáveis pelas agressões, tanto internamente quanto pessoas ligadas ao Remo.

"O Paysandu Sport Club informa que já começou a analisar e apurar todas as imagens, tantos as que estão sendo imputadas aos prestadores de serviços do clube, como também as de pessoas ligadas ao Clube do Remo. Tudo será verificado e analisado. Se for necessário, haverá penalidades aos que estiverem ligados ao Clube e pedidos de penalidades aos que estiverem ligados ao rival", posicionou-se o Alviceleste.

VEJA MAIS

Entenda o caso

Confusão aconteceu depois que o Remo conquistou o título do Campeonato Paraense de 2022, nesta quarta-feira (6), no jogo de volta da final da competição, que foi realizada no Estádio da Curuzu. Em campo, o Paysandu venceu por 3 a 1, mas Leão levou a melhor por ter triunfado por 3 a 0 no jogo de ida, no Baenão.