Torcedor que fez camisa antecipada do título do Remo na Curuzu diz: 'não teve zica'

Antes da final no Estádio da Curuzu, entre Paysandu x Remo, uma camisa com a frase “Fui campeão na casa do rival” e atrás o número de jogos que o Leão Azul estava sem perder para o Paysandu, ganhou as redes sociais. A equipe de O Liberal conversou com o torcedor do Remo que mandou confeccionar a camisa, ele explicou como surgiu a ideia e quem topou fazer.

O atendente Rafael Lima, torcedor do Leão Azul, decidiu pedir para um amigo em um grupo de mensagens, confeccionar uma camisa do título do Remo no Parazão, antes da partidas. A camisa viralizou nas redes sociais e muitos torcedores azulinos diziam que era “fake”, porém, ela é única e possui um sabor especial para Rafael.

“Eu estou em um grupo de torcedores do Remo e do Paysandu. Um amigo possui uma gráfica e ele postou um vídeo do São Paulo-SP, em que foram feitos vários adesivos de ‘bicampeão paulista’ [referente à final Palmeiras x São Paulo, em que o Tricolor tinha uma vantagem de 3 a 1 conquistada no primeiro jogo e que foi quebrada na partida de volta pelo Palmeiras por 4 a 0]. Ele citou que comemorar antes dá azar, foi então que pedi pra ele fazer uma camisa do Remo, fiz o desenho e ainda disse que usaria e postaria foto. Ele fez e usei, como ele é Paysandu ele fez confiante que daria azar, mas ela ainda saiu de graça”, disse.

Mas o desenrolar da final não muito tranquilo para Rafael Lima. O torcedor remista ficou “cabreiro” com os 3 gols do Paysandu na primeira etapa e cogitou queimar a camisa.

“Quando eu vi que o Remo estava perdendo já estava pensando no que fazer com a camisa, pensei em queimá-la, mas no fim deu tudo certo”, finalizou.