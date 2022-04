Antes da decisão, torcedores do Remo criam camisa dedicada ao título paraense; vídeo

O Remo tem uma vantagem considerável contra o maior rival, Paysandu, na final do Parazão. E mostrando confiança no título, torcedores do Leão criaram uma camisa dedicada à conquista do Parazão. Nas redes sociais, imagens da camisa circulam e com direito à provocação ao Papão:

VEJA MAIS

Na parte da frente, pode-se ver a frase 'fui campeão na casa do rival'. Já nas costas da camisa, há a contagem de todos os jogos em que o Remo se encontra invicto contra o Paysandu - nove, até o momento e já prevendo uma 10ª partida de invencibilidade (com isso, o número 10 em um tamanho maior).

Vale lembrar, o clássico Re-Pa, que decide o campeão paraense deste ano, ocorre nesta quarta-feira (6), às 20h, no Estádio da Curuzu. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.