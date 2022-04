Chegou e já treinou! Rodrigo Pimpão já vestiu a camisa do Remo e participou do treino no Baenão

O atacante Rodrigo Pimpão já desembarcou em Belém e esteve em campo na manhã desta terça-feira (5), no Baenão, em um treino aberto, o último antes da final do Parazão contra o Paysandu. O jogador fez um trabalho físico à beira do gramado e participou do "rachão" com o restante do grupo.

VEJA MAIS

Aos 34 anos, Rodrigo Pimpão é uma das principais contratações do Remo para a temporada 2022, visando a Série C do Brasileirão. O jogador estava atuando no Operário-PR no Campeonato Paranaense, realizou 11 partidas em 2022 e marcou um gol.

A estreia do Remo na Série C será no sábado (9), às 17h, no Baenão, contra o Vitória-BA. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com