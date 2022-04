Remo: Na reta final, Gedoz pode ser opção de Bonamigo contra o Paysandu na Curuzu

Após mais de um mês e meio longe dos gramados, o meia Felipe Gedoz pode ser uma das opções do Remo na grande final contra o Paysandu, na próxima quarta-feira (6), no Estádio da Curuzu. O jogador que sofreu uma contusão grau três na panturrilha direita, deve ser relacionado para o jogo pelo técnico Paulo Bonamigo, informou uma fonte interna do clube azulino.

A última partida do meia Felipe Gedoz foi o clássico Re-Pa, também na Curuzu, no dia 20 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Paraense, ainda pela primeira fase da competição. Desde então o meia realiza tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) e já estava em período de transição, além de ter realizado treinos leves na última semana

Por outro lado, o Remo tenta a recuperação do meia-atacante Erick Flores, que sofreu uma lesão grau 1 na coxa, no jogo contra a Tuna, pela semifinal. O jogador não atuou na partida contra o Paysandu, no Baenão e a comissão técnica espera contar com o atleta.