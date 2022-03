Presidente do Remo desmente fake news sobre ida de Gedoz ao Paysandu e revela multa rescisória

Sem jogar no Remo com uma contusão grau 3 na panturrilha e com previsão de volta em dois meses, o meia Felipe Gedoz teve o nome citado por perfis do Paysandu administrados por torcedores dizendo que ele teria sido “oferecido” ao Papão. A informação foi desmentida pelo presidente do Remo, Fábio Bentes, que revelou a multa rescisória do atleta, caso um time queira tirá-lo do Leão.

“Estão se superando e não existe isso de oferecimento. A multa do jogador é de R$1 milhão”, disse.

Nesta semana completou um ano do retorno do meia Felipe Gedoz ao Remo, com a campanha do clube azulino pedindo pix aos torcedores para que a contratação fosse de fato efetivada junto ao Nacional do Uruguai, seu antigo clube.

O jogador de 28 anos está na sua terceira temporada no Remo e nesse período atuou em 75 partidas e marcou 12 gols. Conquistou o acesso à Série B em 2020, mas também sofreu com o rebaixamento em 2021 e terminou o ano passado conquistando o título inédito da Copa Verde.

Felipe Gedoz está tratando de uma lesão grau 3 na panturrilha. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo do clássico contra o Paysandu, na Curuzu, pela sétima rodada. Na ocasião, Gedoz utilizou a sua conta no Instagram para informar que jogou no sacrifício e que tinha tomado infiltrações para estar em campo. Após exames realizados pelo departamento médico azulino, constatou-se a lesão e o tempo de recuperação de sois meses. O meia ficará de fora do restante do Parazão, da estreia na Copa do Brasil e início do Campeonato Brasileiro da Série C.