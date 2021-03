Após PIX, Remo anuncia retorno de Felipe Gedoz com direito a 'Dia do Fico'

"Se é para o bem de todos, anunciou que fico", foi com esta frase que o Remo confirmou o retorno do meia Felipe Gedoz ao clube. O camisa 10 de 27 anos chega com a missão de defender o Leão na Série B do campeonato brasileiro. A negociação havia sido adiantada pela reportagem de OLiberal.com ontem.

Confira na publicação abaixo:

Na primeira passagem, Gedoz fez 19 partidas e foi determinante na reta final, após ter se aproximado de sua melhor forma física e técnica.

Gedoz já está em Belém e será reintegrado oficialmente ao elenco de Paulo Bonamigo para realizar uma mini pré-temporada visando a Segundona.