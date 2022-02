Gedoz desabafa após gol em vitória do Remo sobre o Itupiranga: 'Abri mão de muita coisa'

Antes mesmo da bola rolar Felipe Gedoz já era um dos personagens da partida contra o Itupiranga, já que o seu retorno ao time era cercado de expectativa. E, na primeira atuação do camisa 10 na temporada, o Remo jogou bem e venceu por 3 a 0, sendo do meio-campista um dos gols. Gedoz acabou eleito o melhor jogador em campo pela TV Cultura, que transmitiu o jogo, e fez um desabafo ao receber a simbólica premiação.

“Primeiro, agradecer a Deus, porque, sem ele, a gente não é nada. Agradecer à minha família, que me dá total apoio principalmente nos momentos difíceis. Agradecer aos meus amigos, o pessoal lá de Belém, onde fiz grandes amizades. Esse prêmio eu dedico a eles, minha família e a todos que me fazem bem, que me apoiam quando têm que me apoiar e me criticam quando tem que me criticar”, apontou o meia, que na semana passada se envolveu em uma polêmica à respeito de uma possível festa em casa.

Gedoz perdeu os dois primeiros jogos do Leão no Campeonato Paraense em razão de uma lesão no tornozelo, sofrida ainda em um amistoso de pré-temporada contra a seleção de Parauapebas. Sem o meia, o Remo venceu o Amazônia por 1 a 0 e empatou sem gols com o Paragominas, com atuações que deixaram a torcida azulina preocupada. Gedoz, agora, minimizou sua contribuição ao desempenho remista.

“Falando do jogo, a gente precisava mostrar para o torcedor o que é o Remo. A gente sabe a força, o peso dessa camisa. Não é porque eu voltei que o Remo jogou bem e, sim, quando o coletivo está forte a individualidade aparece. Fui feliz no jogo, corri, fiz o gol, ajudei meus companheiros a sair com essa vitória”, avaliou ao fim da partida.

Muito cobrado por torcedores, principalmente nas redes sociais, Gedoz garantiu que tem se dedicado a melhorar o próprio desempenho e, assim, colaborar para elevar o nível do futebol apresentado pelo Leão em 2022.

“Eu sou uma pessoa que, independente da circunstância, seja ela boa ou ruim, procuro trabalhar, estar sempre focando no meu objetivo, no meu rendimento, que é o principal. Eu sei que se eu estiver bem vou ajudar muito a equipe do Remo. Não vim para ser ídolo, vim para ajudar o Remo. Se, depois, me tratam como ídolo ou não, isso eu deixo para a torcida. Mas, com certeza, tenho um carinho muito grande por esse clube. Abri mão de muita coisa, vamos dizer assim, valiosa, para ficar aqui no Remo, estou muito feliz e espero conseguir muitas coisas esse ano”, concluiu o jogador.

Com a vitória, o Remo assumiu a liderança isolada do Grupo C do Parazão, com 7 pontos. O próximo compromisso do time é contra o Tapajós, na próxima quinta-feira, a partir das 20h, no Baenão.