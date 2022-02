Gedoz, a nova versão de Eduardo Ramos?

O gaúcho Felipe Gedoz e o goiano Eduardo Ramos chegaram ao futebol paraense com a mesma idade, 27 anos, e já na descendente. Dois talentos acima da média, limitados pela vida boêmia. Mistos de problema e solução.

Eduardo encerrou a carreira aos 35 anos. No Pará, foi campeão estadual pelo Paysandu e bi pelo Remo. Fez 9 gols em 57 jogos pelo Papão, 37 gols em 149 jogos pelo Leão, tendo sido decisivo no acesso azulino à Série C em 2015. Por isso, é ídolo mesmo com os problemas que provocou com falta de comprometimento. Gedoz, 28 anos, na terceira temporada pelo Remo, tem 11 gols em 70 jogos e um acesso à Série B, seguido de rebaixamento à Série C. Eduardo parou com uma história construída. Gedoz ainda não tem história de vencedor, e dificilmente a terá se não tomar jeito. Curado de lesão, Gedoz reaparece no time remista contra o Itupiranga, domingo, em Parauapebas.

Paysandu, 108 anos

Glórias, tradição, sentimentos, integração e uma história de transformação de vidas. Assim é o Paysandu após 108 anos de trajetória no futebol e em vários outros esportes.

O Paysandu de hoje é resultado de acertos e erros, de esforços coletivos, de paixão, de sonhos, de sucessos, de fracassos, de lições, de heróis e de vilões, de razão e de emoções. O Paysandu é um grandioso clube popular como tantos outros, mas com singularidade que nem os bicolores mais apaixonados conseguem explicar. Até porque o Papão não é para ser explicado, mas para ser sentido e vivido.

BAIXINHAS

* Em meio ao turbilhão de críticas pelo mau começo em 2022, o Remo tem uma estatística para ostentar e defender. Está sem perder há 15 jogos no Parazão: 13 do ano passado e dois deste ano. 10 vitórias e 5 empates. A última derrota foi na finalíssima do Parazão 2020, para o Paysandu, por 1 x 0, gol do agora azulino Uchôa.

* Sai Willian Fazendinha e entra o garoto Victor Diniz, devolvido pelo Cruzeiro, após se destacar na Copa SP. É a troca de quem fracassou por quem tem tudo para ser muito útil ao técnico Márcio Fernandes.

* Veraldo, Luan Rodrigues, Marco Antônio e Paulo Henrique. Os quatro jogadores que o Remo contratou como apostas causaram impressão negativa até agora, como também Ricardo Luz, que está gastando o crédito construído em 2021. Mas são apenas impressões. Conclusões ainda não cabem.

* Tapajós x Independente, hoje, em jogo atrasado da primeira rodada. Goleiro Gauther é protagonista do Galo Elétrico. O gigante paulista de 1,92m, 30 anos, foi sub 20 do Corinthians e sub 23 do Santos. Esteve por último em Portugal, no União Madeira e no Nacional da Ilha da Madeira.

* No sub 20, os finalistas de 2021, Remo e Parauapebas, são dados como classificados para a Copa SP/2023. No entanto, vai surgir um questionamento de clubes já que antes da próxima Copinha haverá outro estadual da categoria. Será defendida a tese de que devem ir os campeões de de 2021 e de 2022.

* Remo e Parauapebas vão se enfrentar nos dois próximos sábados. Primeiro jogos no Baenão, em meio aos festejos do aniversário do Leão, e o segundo no Rosenão.