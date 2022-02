Bonamigo comemora vitória do Remo e elogia Gedoz: 'importante quando se compromete'

O técnico Paulo Bonamigo comentou a vitória do Remo por 3 a 0 sobre o Itupiranga, pela quarta rodada do Parazão 2022. De acordo com o comandante azulino, a vitória da equipe azulina neste domingo (6) se deu pela "melhor tomada de decisão" no setor de ataque. Além disso, Bonamigo elogiou a partida do meia Felipe Gedoz, autor de um dos gols do confronto.

"O Gedoz sempre foi um jogador importante, quando ele se compromete da forma que tem que ser. Ele cresceu dentro do jogo, mas coletivamente tivemos uma concentração maior e fomos merecedores do resultado. Ainda temos alguns processos de reestruturação a fazer, como no momento defensivo, mas temos que manter um ritmo forte", disse Boanmigo.

Sobre a boa produtividade do setor ofensivo, o técnico do Remo foi questionado sobre o desempenho de Brenner, centroavante da equipe. Todos os companheiros de ataque do camisa 9 marcaram gols, menos ele próprio. Segundo Bonamigo, isso pode ser explicado pela falta de entrosamento entre os membros do setor ofensivo.

"O Brenner é uma referência ofensiva espetacular. Mas é a primeira vez que ele joga com o Gedoz e ainda está aprimorando o entrosamento com o Bruno [Alves]. Eu gosto de um atacante assim, que se movimenta e não vive só de uma bola", avaliou o treinador.

O Remo volta a campo pelo Campeonato Paraense na quinta-feira (10), às 20h, contra o Tapajós, no estádio Baenão, em Belém. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.