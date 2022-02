Paragominas vence Bragantino na Arena Verde e conquista primeira vitória no Parazão 2022

Em jogo bastante movimentado, o Paragominas venceu o Brangantino por 3 a 2 e conquistou a primeira vitória no Campeonato Paraense. Na partida Maranhão, Paulo de Tárcio e Buiú marcaram para o Jacaré. Já Arian Taperaçu e Thiago Recife fizeram para o Tubarão.

A partida começou com o Paragominas abrindo o placar. Em 20 minuitos, a equipe do sudeste do Pará já havia feito 2 a 0. Na segunda etapa, o Bragantino diminuiu, mas voltou a ficar mais atrás no placar minutos depois. Já na reta final de jogo, Thiago Recife fez de pênalti, mas não havia tempo para buscar o empate.

Com o resultado, o Paragominas se firmou na segunda colocação do Grupo A, com 4 pontos, atrás do Paysandu. Já o Bragantino caiu para a lanterna do Grupo B, com três pontos. Apesar da posição, a equipe está apenas um ponto atrás da Tuna, primeira equipe dentro da zona de classificação à próxima fase.

O próximo jogo do Jacaré no Parazão será na quarta-feira (9), às 9h30, contra a Tuna, no estádio do Souza, em Belém. No mesmo dia, o Tubarão também volta aos gramados para enfrentar o Amazônia, às 15h30, no estádio Diogão, em Bragança.