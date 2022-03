Gedoz volta a sentir lesão e vai perder estreia do Remo na Série C

O Remo confirmou, na manhã desta quinta-feira, que o meia Felipe Gedoz está fora da equipe pelos próximos dois meses. O jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau três na panturrilha esquerda após novo exame de imagem realizados nesta semana. Desta forma, o jogador perde o restante do Campeonato Paraense e as primeiras rodadas da Série C do Brasileiro.

Isso porque, cumprindo-se o período de dois meses, Felipe Gedoz só teria condições de jogo a partir da 5ª rodada da Terceirona, prevista para o final de semana dos dias 7 e 8 de maio. O prazo estipulado pelo departamento médico azulino, porém, é apenas uma estimativa e pode ser reduzido a depender da evolução da recuperação.

As dores na panturrilha começaram durante o Re-Pa do último dia 20, que forçaram Felipe Gedoz a ser substituído ainda no primeiro tempo do clássico. O camisa 10, em seguida, ficou de fora da lista de relacionados para a partida contra o Águia de Marabá, pela 8ª rodada do Parazão, que seria no último sábado e acabou adiada.

Havia a expectativa de que ele pudesse se recuperar a tempo de fazer parte do time na nova data do compromisso, neste domingo (6), mas o meia voltou a sentir dores desde segunda-feira (28) passada e realizou exames de ressonância magnética para apurar o grau da lesão.

Ciente disso, o Remo já acelera a busca no mercado por um outro jogador para a posição no meio-campo. Atualmente o plantel remista tem apenas Erick Flores e o jovem Pedro Sena como atletas com caraterísticas para exercer a função de meia centralizado.

A estreia do Leão Azul na Série C está prevista para o dia 9 ou 10 de abril, contra o Vitória-BA, em Belém.

Veja a nota do Remo:

O O NASP informa que o meia Felipe Gedoz estava em tratamento de estiramento na panturrilha esquerda. Durante a fase de transição na última segunda-feira, sentiu uma dor intensa, sendo submetido à nova ressonância magnética no Hospital Porto Dias. O atleta foi diagnosticado com lesão muscular grau 3. Felipe Gedoz já iniciou o tratamento e o período previsto de recuperação é de dois meses.