No radar! Remo tenta a contratação de meia ex-Juventude e que está no futebol paulista

O Remo ainda quer um inscrever um meia para essa reta final de Campeonato Paraense e a bola da vez no Baenão é o meio-campista Gabriel Terra, que está no Água Santa-SP. A informação foi confirmada por uma fonte do clube, porém, o Água Santa não quer liberar o atleta antes do fim do Campeonato Paulista.

Com passagens pelo Salgueiro-PE, Duque de Caxias-RJ, Portuguesa Santista-SP, Juventude-RS e Brasil de Pelotas-RS, Gabriel Terra realizou cinco partidas pelo Água Santa neste Paulistão, mas a equipe não vai bem, é a lanterna do grupo A com sete pontos e corre o risco de rebaixamento.

O jogador está no radar azulino faz um certo tempo, mas questões de visibilidade do mercado paulista dificultam contratações visando o Parazão. Outros nomes ainda estão na lista de reforços da diretoria azulina, mas o clube encontra dificuldades na hora de fechar negócios. O prazo de inscrições fecha nesta sexta-feira (4). A ideia do clube azulino é ter um substituto para o meia Felipe Gedoz, que vem sofrendo com contusões e desfalcando o time.