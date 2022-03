Remo: Com folga na tabela maior que a pré-temporada, lateral avalia período sem jogos

O Remo trabalhou nesta quarta-feira (2) no Amazon Country Club, no bairro do Tenoné em Belém, visando o confronto diante do Águia de Marabá, no próximo domingo (6), às 15h30, no Baenão, pela oitava rodada do Campeonato Paraense. O jogo é decisivo para o Leão, que precisa de um empate para garantir a sua vaga nas quartas de final. A folga na tabela por conta do adiamento da partida que ocorreria no dia 26, agradou os azulinos.

Titular na equipe de Paulo Bonamigo, o lateral direito Ricardo Luz vive a experiência do seu primeiro Campeonato Paraense. Ele citou a importância da parada na tabela e essas duas semanas sem partidas para o elenco e citou os desgastes com jogos em viagens em sequência.

“Estávamos em uma sequência forte de jogos, alguns deles com viagens, então não tínhamos tempo para trabalharmos algumas coisas. Esse período [sem jogos] foi importante sim, para darmos uma lapidada no que estamos precisando”, disse.

A última partida do Remo ocorreu no dia 20 de fevereiro, no empate em 1 a 1 no clássico contra o Paysandu, na Curuzu. Com isso, o Leão terá 13 dias até o jogo contra o Águia, período maior que a pré-temporada do clube em janeiro, na cidade de Parauapebas (PA), onde o Leão permaneceu e trabalhou por 11 dias.

Sem vitórias

Contra o Azulão, o Leão tenta quebrar a sequência sem vitórias e Ricardo Luz acredita em um jogo difícil, mesmo com o Águia já classificado.

“Estamos trabalhando para isso [quebrar o jejum de vitórias], sempre buscamos as vitórias, nem sempre ocorre, mas estamos focados para buscar esse triunfo dentro de casa. Adversário fácil não tem. Todos os jogos do campeonato os times vem sempre fortes contra o Remo, não tem nada fácil e temos que entrar focados para buscar essa vitória”, finalizou.