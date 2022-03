Reformulação no elenco? Remo deve contratar de seis a sete jogadores para a Série C

O Remo ainda busca reforçar o elenco para o Campeonato Paraense, porém, o Leão Azul esbarra nas liberações de alguns atletas de seus clubes para fechar um vínculo. Em apuração da equipe de O Liberal, a diretoria azulina possui alguns nomes na mesa e já encaminhou alguns pré-contratos já visando o Brasileirão da Série C.

A intenção da cúpula remista é que cheguem ao Baenão de seis a sete jogadores para o Campeonato Brasileiro, principal competição do clube na temporada 2022, mas não está descartada novas contratações ainda para o estadual, já que o prazo de inscrições encerra na próxima sexta-feira (4). Caso consigam trazer atletas para o Parazão, a prioridade azulina é um meia e um atacante, já que o Remo vem com baixas na posição de criação, com contusões do meia Gedoz, além das saídas de dois atacantes (Luan e Welthon). Uma das peças novas é o atacante Raul, que estava no Cuiabá-MT, que foi regularizado na última semana e está à disposição do técnico Paulo Bonamigo.

Segundo colocado no grupo C do Parazão com 13 pontos, o Remo precisa de um empate diante do Águia de Marabá, no próximo domingo (6), às 15h30, no Baenão, para garantir a sua vaga nas quartas de final do estadual. A partida será transmitida lance a lance pelo OLiberal.com.