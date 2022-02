Já regularizado, Remo oficializa a contratação do atacante Raul

O Remo oficializou na tarde desta sexta-feira (25) a contratação do atacante Raul, de 21 anos, que estava no Cuiabá-MT na última temporada. O jogador chega pronto para atuar pelo Leão Azul e já está regularizado pelo clube paraense.

Raul Mendes disputou a Série A do Brasileiro no ano passado pelo Dourado e possui passagem pelo Sub-23 do Fortaleza-CE, por onde jogou o Brasileirão Aspirante. No clube do Centro-Oeste atuou em 21 partidas e balançou as redes sete vezes.

Ao site oficial do Remo, Raul afirmou que o clube é uma grande oportunidade na carreira e que não titubeou em aceitar o convite e acertar com o Leão Azul.

“A expectativa é muito grande. Quando surgiu a oportunidade não pensei duas vezes para defender esse grande clube. Espero ter um ano de muitas conquistas aqui no Rei da Amazônia”, falou.

Raul já está na capital paraense e realiza exames para ser integrado ao elenco remista. O atacante chega e já poderá atuar pelo Campeonato Paraense, seu nome foi divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta sexta-feira (25), último dia de inscrições de atletas no estadual. O contrato do jogador com o clube azulino vai até o final do Campeonato Brasileiro da Série C, que é o principal objetivo do clube na temporada 2022.