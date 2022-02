Depois de sair do Remo, atacante paraense Welthon está mira do Castanhal

Após saída do Remo, o atacante Welthon pode fechar com um novo clube para o restante da temporada. O jogador está na mira do Castanhal. A informação foi confirmada pelo presidente Helinho Paes, que disse que o clube está tratando do assunto e existe a possibilidade.

Depois de pedir para deixar o Remo insatisfeito com a reserva, o atacante Welthon está de clube novo. O jogador pode ser contratado pelo Castanhal para as disputas da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro da Série D, após ter atuando em apenas três partida com a camisa do Remo em 2022, sempre entrando nos minutos finais do segundo tempo. Nesse período o atacante não marcou gols. A rescisão contratual do Remo com o Welthon já foi protocolada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e ele já está livre.

O jogador de 29 anos é rodado no futebol, no Pará teve passagens pela Tuna, Remo, Paysandu, Independente de Tucuruí, Tapajós, além de rodar pelo Brasil e ter atuado por cinco temporadas em Portugal, defendendo as cores do Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães.