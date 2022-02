Clube do Remo anuncia saída de Welthon; veja

O vínculo entre Clube do Remo e o atacante Welthon está oficialmente encerrado. O jogador teve sua rescisão de contrato divulgada na tarde desta quinta-feira, através de um comunicado na página e nas redes sociais do clube. Confira a nota divulgada pelo clube:



"O atacante Welthon não faz mais parte do elenco para o restante da temporada. A rescisão ocorreu em comum acordo entre a diretoria do Clube do Remo e o atleta.O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sua trajetória".



Welthon estava na sua segunda passagem pelo Clube do Remo. A primeira ocorreu em 2015, quando o atleta disputou a Série D e garantiu o acesso para a Série C do ano seguinte. O atacante foi contradado no final do ano passado, como reforço para a temporada de 2022.