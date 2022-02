Parazão: Felipe Gedoz e Erick Flores estão de fora da partida contra o Águia, afirma fonte

O Remo terá dois desfalques importantes para a partida decisiva contra o Águia de Marabá, no próximo sábado (26). Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Leão Azul, os meias Erick Flores e Felipe Gedoz estão de fora do jogo contra o Azulão Marabense. Ambos ainda não se recuperaram de lesões sofridas no clássico Re-Pa.

Ainda de acordo com a fonte, ambos os jogadores só voltam a participar das atividades com o restante do elenco na segunda-feira (27). Até lá, os meias continuam realizando fisioterapia no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

Os jogadores sentiram lesões no clássico Re-Pa no último domingo. Gedoz deixou a partida no último domingo ainda no primeiro tempo. Já Erick Flores também saiu do jogo sentindo dores, mas no segundo tempo.

Para se classificar às quartas de final, o Leão precisa pelo menos empatar com Azulão Marabaense. A partida ocorre a partir das 15h30, no estádio Baenão, em Belém, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.