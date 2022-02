Volante Marciel pode ser opção para o Remo, contra Águia de Marabá

De volta aos gramados, depois de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, o volante Marciel pode ser escalado pelo técnico Paulo Bonamigo, já para o jogo contra o Águia de Marabá, neste sábado, às 15h30, no Baenão. Marciel foi contratado pelo Remo no dia 14 de janeiro, vindo do Náutico/PE, mas onde jogou 40 partidas e marcou um gol, em 2021.

Apesar do bom retrospecto, o atleta estava afastado dos gramados, até ser liberado, nesta semana, virando automaticamente opção da comissão técnica. Para o jogo contras o Águia, que define a classificação, Marciel diz que provavelmente não deve jogar. 100% ainda não estou. Então, neste sábado não devo entrar no time. No outro vou já vou ter tido uma semana intensa de preparação física, e até lá poderei fazer minha estreia”, explica.

Contra o Águia, os azulinos decidem a classificação à fase final do Campeonato Paraense. Se vencer, garante o lugar no quadrangular final. Marciel tem 26 anos e é gaúcho de Porto Alegre. Antes do Náutico, teve passagens por Juventude, Vitória, Oeste, Ponte Preta, além de Cruzeiro, Corinthians e pelo futebol Italiano. Para os jogos, o volante diz que pode contribuir bastante. “Sou jogador que tem como característica o bom passe, boa saída de bola, bom cabeceio”, garante.