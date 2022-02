Salário e fama de 'jogador problema' afasta Remo de meia ex-CRB, afirma fonte

O Remo foi rápido em negar interesse na contratação do meia Alisson Farias, ex-CRB. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino, não há nenhuma negociação envolvendo o jogador e o Leão Azul. Apesar disso, o Mais Querido ainda segue no mercado em busca de reforços antes do fim do prazo de inscrição do Parazão 2022.

Alisson Farias tem 25 anos e disputou a Série B de 2022 no CRB-AL. No entanto, o jogador pertence ao Vitória-BA, clube para onde voltou após o fim da Segundona. No entanto, Alisson busca um clube para jogar em 2022. A fonte consultada pela reportagem afirma que a permanência do jogador no rubro-negro baiano é incerta. Inclusive, Alisson está treinando separado do resto do elenco.

Segundo a fonte, dois fatores impediram a vinda de Alisson para o Remo. O primeiro é a pedida salarial, muito acima da realidade do clube. O segundo é a conduta extra-campo do jogador. A diretoria azulina encara Alisson como um "jogador problema", que pode comprometer o ambiente do vestiário azulino.

O prazo para a inscrição de reforços no campeonato paraense termina nesta sexta-feira (25). Por conta disso, o Remo corre contra o tempo para buscar opções no mercado. Quem deve ser anunciado nas próximas horas é o atacante Raul, que jogou ano passado pelo Cuiabá.

No sábado (26), o Remo enfrenta o Águia de Marabá em jogo decisivo pela última rodada da primeira fase do Parazão. Para se classificar às quartas de final, o Leão precisa pelo menos empatar com Azulão Marabaense. A partida ocorre a partir das 15h30, no estádio Baenão, em Belém, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.