Com prazo curto para inscrição, diretoria do Remo negocia com atacante Raul, ex-Cuiabá

Em menos de uma semana o Remo ficou sem dois jogadores de ataque com as saídas de Luan e Welthon. Agora, diretoria azulina corre contra o tempo para contratar um homem de frente para o restante do Parazão. E quem está no radar do clube paraense é o atacante Raul, ex-Cuiabá-MT.

A Redação Integrada de O Liberal conversou com uma fonte do clube, que confirmou que a negociação com o atleta de 21 anos está avançada, porém faltam alguns detalhes para fechar o acordo. Raul di Orlando Barbosa Mendes fez 21 partidas pelo profissional do Dourado no ano passado e marcou sete gols, além de ter atuado em sete jogos pelo Sub-23. Ele é cria da base do Cuiabá e teve passagens pelo Sub-20 do Fortaleza-CE. O jogador fez parte do grupo campeão da Copa Verde pelo Cuiabá em 2019, título conquistado em cima do Paysandu.

Atualmente o Remo possui no elenco os seguintes atacantes: Veraldo, Tiago Mafra (base), Ronald (base) e Bruno Alves. Outro que pode atuar na posição é Erick Flores e Pedro Sena (base). O prazo para as inscrições de novos jogadores para o restante do Parazão encerra nesta sexta-feira (25), porém é preciso que o nome do atleta seja publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF também na sexta, último dia antes da última rodada do estadual.