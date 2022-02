Ronald confia em classificação do Remo no Parazão e rejeita 'ajuda' do Paysandu: 'nossa obrigação'

Mesmo invicto no Campeonato Paraense, o Remo ainda não garantiu a classificação para a segunda fase. Os azulinos têm 62% de aproveitamento dos pontos, com três vitórias e quatro empates em sete jogos disputados. Assim, o time chega na última rodada da primeira fase com a obrigação de vencer o Águia de Marabá para não correr o risco de ficar fora das quartas de final.

Remo e Águia se enfrentam neste sábado (26), às 15h30, no estádio Baenão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.

Entre os adversários diretos do Leão estão Independente e Castanhal. Ambos encaram o Paysandu nesta semana: o Galo Elétrico em jogo atrasado da terceira rodada, nesta quarta-feira; e o Japiim no sábado, no encerramento do turno. Em entrevista coletiva, o ala/atacante Ronald descarta qualquer possibilidade de torcer pelo rival bicolor.

"Nossa obrigação é ganhar no sábado. Se Deus quiser vamos fazer uma grande partida para consolidar a nossa classificação", resumiu o jogador.

O Águia de Marabá é o vice-líder do Grupo A e já está com a vaga nas quartas de final assegurada, independente do placar contra o Remo. O Azulão não perde há quatro jogos, sendo três vitórias consecutivas. Ronald acredita que será uma partida equilibrada no Baenão.

"Todos os anos o Águia forma um time muito bom, competitivo. Acho que nessa fase do Parazão não tem um time, vamos dizer, 'ruim'. Todos os times criaram uma casca, vêm fazendo grandes jogos. É um adversário que pode nos dar muito trabalho, mas vamos fazer uma grande partida, se Deus quiser", concluiu o ala canhoto.