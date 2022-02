Remo inicia vendas de ingressos promocionais para o jogo contra o Águia no Baenão

O Remo recebe o Águia de Marabá no próximo sábado (26), às 15h30, no Baenão, pela última rodada doa primeira fase do Campeonato Paraense. O Leão precisa de um empate para garantir a sua vaga na próxima fase da competição. Para a partida a diretoria azulina realiza uma promoção nos preços dos ingressos.

Um lote promocional foi disponibilizado e o torcedor que quiser acompanhar o Leão poderá pagar o valor de R$20 no ingresso de arquibancada (Almirante Barroso e Romulo Maiorana). Já as cadeiras estão no valor de R$50 e o camarote avulso R$70. As vendas já iniciaram em todas as Lojas do Remo espalhadas em Belém e Região Metropolitana, além das vendas online, no site.

Vacinas

Para ter acesso ao jogo é necessário ter o esquema vacinal completo contra a covid-19, com duas ou três doses, estar de máscara e apresentar carteira de identidade, cartão de vacinação e CPF. Crianças com o ciclo vacinal incompleto estão proibidas de acompanhar a partida.

Sócio-torcedor com direito a entrada 100%

Os associados do programa Nação Azul terão acesso ao estádio com a carteirinha, estar adimplente com Nação Azul e apresentar carteira de vacinação completa, além de documento de identidade e CPF. Os sócios terão uma entrada exclusiva até 1h antes do início da partida.

Sócio-torcedor com direito a 50%

Os associados podem realizar a troca de ingressos em qualquer Loja do Remo. É necessário apresentar o esquema vacinal completo, identidade e CPF.

Meia-entrada, idosos e portadores de deficiência

Os bilhetes de meia, idosos e deficiência serão retirados nesta sexta-feira (25), das 9h às 14h, no Ginásio Serra Freire, do Clube do Remo.

Estudantes: Apresentação do documento de meia-entrada, RG e carteira de vacinação com ciclo vacinal completo (duas, três doses ou dose única).

Idosos: É necessário portar documento oficial com foto, além de comprovante de vacinação com três doses ou dose única.

Portadores de deficiência: Apresentação oficial com foto, tanto da PDC, como do acompanhante. Documento que comprove o direito ao benefício, cartão social. Qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos pelo Remo acompanhados de laudo médico original, impresso e na validade, além do comprovante de vacinação completo contra a covid-19, com duas doses ou dose única e também do acompanhante.

Vendas de ingressos e horários

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Dia: 22/02

Horário: 14h às 18h

Dias: 23/02 a 25/02

Horário: 9h às 18h

Dia: 26/02

Horário: 9h às 14h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Dia: 22/02

Horário: 14h às 18h

Dias: 23/02 a 25/02

Horário: 9h às 19h

Dia: 26/02

Horário: 9h às 13h

LOJA DO REMO - CASTANHAL

Dia: 22/02

Horário: 14h às 18h

Dias: 23/02 a 25/02

Horário: 8h às 12h/ 14h às 18h

Dia: 26/02

Horário: 9h às 12h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Dia: 22/02

Horário: 14h às 21h

Dias: 23/02 a 25/02

Horário: 9h às 21h

Dia: 26/02

Horário: 9h às 15h

LOJA DO REMO - BOSQUE GRÃO-PARÁ

Dia: 22/02

Horário: 14h às 22h

Dias: 23/02 a 25/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 26/02

Horário: 10h às 15h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Dia: 22/02

Horário: 14h às 22h

Dias: 23/02 a 25/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 26/02

Horário: 10h às 15h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dia: 22/02

Horário: 14h às 22h

Dias: 23/02 a 25/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 26/02

Horário: 10h às 15h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Dia: 22/02

Horário: 14h às 22h

Dias: 23/02 a 25/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 26/02

Horário: 10h às 15h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Dia: 22/02

Horário: 14h às 22h

Dias: 23/02 a 25/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 26/02

Horário: 10h às 15hLOJA DO REMO – SHOPPING METRÓPOLE

Dia: 22/02

Horário: 14h às 22h

Dias: 23/02 a 25/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 26/02

Horário: 10h às 15h