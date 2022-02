Remo: rescisão de contrato do atacante Luan é protocolada na CBF

A passagem do atacante Luan Rodrigues pelo Remo encerrou de vez nesta semana. O jogador se despediu do clube na última sexta-feira (18) em sua conta no Instagram e em seguida o Remo soltou uma nota sobre a sua saída do elenco. Já ontem a rescisão de contrato do atleta foi protocolada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O nome do jogador de 25 anos foi divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e agora Luan está livre e poderá acertar com qualquer outro clube. O atacante chegou ao Remo no início do ano, participou da pré-temporada na cidade de Parauapebas (PA) e veio por indicação do ex-jogador do Leão, Maico Gaúcho, sendo uma das apostas da diretoria azulina no Campeonato Paraense, mas não vingou. O atleta atuou em apenas três partidas com a camisa azulina, todas elas entrando no segundo tempo, não marcou gols e foi bastante criticado pela torcida azulina, principalmente no clássico contra a Tuna, no empate em 0 a 0 no Baenão, quando foi xingado por parte dos torcedores.

Antes do Leão Azul, Luan teve passagens pelo Comercial-MS, Novoperário-MS, União-MS, Luverdense-MT, Aquidauanense-MT, Gaúcho-RS e por último o São Paulo-RS, onde marcou quatro gols em dez partidas disputadas.