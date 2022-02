Remo: atacante Luan Rodrigues é dispensado

O Clube do Remo anunciou a dispensa do atacante Luan Rodrigues. O jogador havia sido contratado no início da temporada, mas as poucas oportunidades não tiveram êxito. Contra o Paragominas, o atacante chegou a marcar um gol, que acabou invalidado pela arbitragem. Em comunicado oficial, o clube ressaltou que "o atacante Luan Rodrigues não faz mais parte do elenco azulino. A rescisão foi em comum acordo com o atleta.O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sua caminhada".

Em suas redes sociais, o jogador se despediu do Leão Azul. “Queria agradecer a Deus por me proporcionar jogar em um time gigante que é o remo, como disse no começo, realizei um sonho, dividi vestiário com grandes jogadores, fiz várias amizades, uma experiência inexplicável, infelizmente as coisas não funcionaram como eu queria, mas fica como aprendizado, foi lindo jogar com o baenão lotado, o meu muito obrigado REMO”, encerrou.