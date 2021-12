Pacotão! Remo anuncia as contratações de cinco jogadores para 2022; veja a lista

O Remo “abriu os cofres” e anunciou nesta quarta-feira (29), cinco reforços para a temporada 2022. O Leão acertou as contratações do goleiro Jorge Pazetti, do lateral-direito Rony, que é cria do clube e que retorna ao Baenão, além dos atacantes Luan, Vanílson (ex-Manaus) e também de Veraldo.

Duas das cinco contratações já haviam sido adiantadas pelo O Liberal. Uma delas é do goleiro Jorge Pazetti, de 20 anos. Pazetti chega para compor o time de arqueiros do Leão, que tem Vinícius mantido como titular e agora Rodrigo Josviaki como reserva imediato. O novo goleiro, por ser bastante jovem, será lapidado pelo preparador azulino Juninho Macaé. O contrato inicial é de um ano, mas pode ser prolongado.

Outro reforço é o lateral-direito Rony, que estava no Castanhal. Cria da base do Remo, o jogador entrou na justiça contra o clube em 2019. Ele alegou que ficou 14 meses sem receber salários quando ainda estava na base. No mês de abril de 2020, a Justiça deu razão a Roni e liberou o jogador para atuar por outra agremiação.

As outras contratações - dos atacantes Luan, Veraldo e Vanilson - foram novidades. Todos eles chegam para o setor onde o Remo mais buscava reforços. Com a debandada de jogadores após o final da Série B e a saída de Lucas Tocantins após o final da Copa Verde, o Leão precisava recompor a parte ofensiva.

Natural de Goiânia, o atacante Vanilson chega com excelentes números nas últimas temporadas. Vestindo a camisa do Manaus, em 2021, o jogador balançou as redes 14 vezes. Depois do Gavião, foi para o futebol da Arábia Saudita, onde marcou cinco gols em cinco partidas.

De Campo Grande-MS e com 25 anos o atacante Luan é outro reforço. Antes do Leão, o atleta atuou no Comercial-MS, Novoperário, União-MS, Luverdense, Aquidaunense, Gaúcho e São Paulo-RS.

Outro jogador que chega para reforçar o setor ofensivo do time é o baiano Veraldo, de 22 anos. Com passagem por times como Floresta-CE, Águia de Marabá e Paragominas, o atleta tem contato com João Galvão, ex-treinador do Azulão Marabense, e atual coordenador técnico do Remo.

Com os cinco reforços, o Leão já havia contratado o lateral-direito Ricardo Luz e o atacante Welthon, chegando ao número de sete contratados para a próxima temporada.