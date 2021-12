Alvo do Remo, atacante tem média de um gol por jogo na Arábia Saudita

O Remo segue montando elenco para a próxima temporada e já elegeu o setor ofensivo como o próximo a receber reforços. O clube está de olho no mercado, mas já tem um alvo para 2022: é o atacante Vanílson, ex-Manaus. O jogador estava na Arábia Saudita e acumula números expressivos nas últimas temporadas.

No momento, o jogador tem vínculo com o Arar, time da primeira divisão Saudita. No clube, o jogador atuou em apenas cinco partidas, mas já balançou as redes cinco vezes. Com isso, o atacante construiu uma média de um gol por jogo rapidamente.

Esses números expressivos também acompanharam o jogador na temporada passada, quando disputou a Série C pelo Manaus. Pelo o Gavião, Vanilson disputou 18 jogos e marcou 14 gols. Além disso, ele foi responsável por duas assistências na temporada.

Antes do Manaus, Vanílson havia passado pelo Goianêsia. Lá, mais uma vez o atacante apresentou números impressionantes. Foram 22 partidas e 11 gols marcados em poucos meses.

Além de Vanílson, o Remo ainda briga para renovar o contrato com o atacante Neto Pessoa, artilheiro da equipe na última temporada. No entanto, a negociação com o jogador segue complicado pelo ponto de vista financeiro.

Ficha do jogador:

Nome: Vanílson de Lima Silva

Idade: 31 anos

Posição: Centroavante

Clubes: Arar (SAU), Manaus, Goianésia, São Raimundo-RR, Atlético Cearense, Novo Horizonte, Nacional (POR), Grêmio Anápolis, Itumbiara, Novo Horizonte, Vila Nova, VOCEM, Francana, Náutico-RR, Colinas, Olaria, Porto Alegre, Paracuru e Aracati.