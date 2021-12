Após entrar na Justiça contra o Remo, lateral acerta detalhes e deve ser anunciado pelo Leão

O Remo deve anunciar em breve a contratação do lateral-direito Roni, revelado pelo clube, que deixou o Leão sob polêmica. Fontes internas azulinas confirmaram ao O Liberal que falta apenas a assinatura do contrato, para oficializar o retorno do defensor.

Caso Roni

Cria da base do Remo, Roni entrou na justiça contra o clube em 2019. O jogador alegou que ficou 14 meses sem receber salários quando ainda estava na base, entre os anos de 2017 e 2018, na gestão do ex-presidente Manoel Ribeiro. No mês de abril de 2020, a Justiça deu razão a Roni e liberou o jogador para atuar por outra agremiação, mesmo com o Remo depositando valor devido ao jogador.

Com a camisa do Remo, Roni fez apenas duas partidas na equipe profissional. O jogador subiu para o time principal a pedido do ex-técnico remista Eudes Pedro, que o escalou em dois jogos da Copa Verde, um deles foi o Re-Pa.

Em 2020, Roni acertou com o Sampaio Corrêa. Pelo clube fez dez partidas, antes de fechar contrato com o Castanhal. Pelo clube do interior, fez nove jogos na última Série D, marcou um gol e deu uma assistência. O Japiim havia anunciado a renovação do lateral há algumas semanas, mas a oferta do Remo foi maior.