Nova opção: Remo acerta contratação de goleiro ex-Ponte Preta e Guarani

O Remo já tem uma peça de reposição para a saída de Thiago Coelho ao Paysandu. O Leão acertou a contratação com jovem Jorge Pazetti, de 20 anos, que, até novembro, estava disputando o Campeonato Paulista Sub-20 pela Penapolense. A contratação foi confirmada a Oliberal.com pelo próprio jogador e o anúncio oficial pelo Leão deverá ser feito em breve.

Pazetti chega para compor o time de arqueiros do Leão, que tem Vinícius mantido como titular e agora Rodrigo Josviaki como reserva imediato. O novo goleiro, por ser bastante jovem, será lapidado pelo preparador azulino Juninho Macaé. O contrato inicial é de um ano, mas pode ser prolongado. Ele chega consciente da concorrência que irá encontrar no Baenão.

"Já tinha visto vídeos do Vinícius. Por ser goleiro, acompanhei bastante os que jogaram nesta Série B sempre buscando aprender algo novo, aprender com eles. Ouvi falar muito, muito bem do Vinícius. Não vejo a hora de poder conhecê-lo, trabalhar com ele e aprender com ele. É um goleiro que tem uma história gigantesca não só no Remo, mas no futebol e no lado pessoal, por ser um vereador. Para mim, poder trabalhar com esse cara vai ser sensacional, um aprendizado como pessoa e como atleta", revelou a Oliberal.com.

Natural de Campinas, interior de São Paulo, Jorge Manoel Camargo Pazetti já passou pelas categorias de base da Ponte Preta e Guarani antes de chegar à Penapolense, em 2021.

"Para mim está sendo a realização de um sonho. Tive passagens pela Ponte Preta e pelo Guarani. Conheci a torcida [do Remo], uma torcida muito apaixonada, que ama o time e vai atrás aonde o time for jogar. Assisti aos últimos jogos na Série B, vi alguns jogos da Copa Verde, o estádio lotado, a torcida cantando. Não vejo a hora de ter esse contato com eles, de ver de perto essa paixão que eles têm pelo time. Creio que vai ser uma experiência única na minha carreira e não vejo a hora de chegar esse momento", concluiu Pazetti.

De acordo firmado com o Remo, Jorge Pazetti deve se apresentar ao clube no dia 3 de janeiro.

FICHA TÉCNICA

Nome: Jorge Manoel Camargo Pazetti

Nascimento: 18/04/2001 (20 anos)

Naturalidade: Campinas (SP)

Posição: goleiro.

Altura: 1,90m

Peso: 86 kg

Clubes: Ponte Preta, Guarani e Penapolense (Sub-20).