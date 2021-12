Atravessou! Goleiro Thiago Coelho, ex-Remo, assina com o Paysandu

O Paysandu anunciou nesta quinta-feira (16) a contratação do goleiro Thiago Coelho, de 26 anos, ex-Remo. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube alvicelete e agradou aos torcedores do Papão.

Após forte investida financeira da cúpula alviceleste e a perspetiva de jogar com assiduidade, o goleiro Thiago Coelho “atravessou” a Avenida Almirante Barroso, deixou o Remo e agora vai vestir a camisa do Paysandu. O jogador de 26 anos, estava no clube remista desde 2019, mas não conseguiu atuar com muita frequência, já que o titular Vinícius não dava chances.

Thiago se despediu do ex-clube nas redes sociais e recebeu duras críticas por parte da torcida azulina. No Paysandu, o goleiro chega para brigar pela titularidade, já que Victor Souza vai jogar no futebol paulista, por empréstimo, e Paulo Ricardo, goleiro que estava no Paysandu desde 2014, não teve seu vínculo renovado. O único goleiro no clube até então é Elias Curzel, ex-Chapecoense, que está de contrato novo com o Bicola.

O novo goleiro do Paysandu chega com moral na Curuzu. Ele foi um pedido da cúpula bicolor, que vem trabalhando nos bastidores para ter o jogador há quase um mês. Na última temporada, Thiago Coelho disputou 13 partidas, sendo 10 delas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele acumula passagens também por Coritiba-PR, Flamengo-PI, Guarany de Sobral-CE e Velo Clube-SP.