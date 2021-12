Goleiro Thiago Coelho se despede do Remo, cita Vinícius e Juninho e pede compreensão à torcida

Chegou o momento da despedida. Após três temporadas, o goleiro Thiago Coelho se despediu do Remo em suas redes sociais nesta terça-feira (14). O jogador comentou sobre o momento que viveu no Leão, fez reverências ao goleiro Vinícius, o preparador de goleiros Juninho Macaé e pede que o torcedor entenda a decisão de não renovar com o clube azulino.

VEJA MAIS

Em sua conta no Instagram, Thiago Coelho, que recebeu proposta do Paysandu e pode acertar com a equipe bicolor, citou que a decisão de não permanecer no Remo foi difícil, mas que foi necessária, visando a carreira.

“Antes de qualquer coisa, espero, do fundo do meu coração, que o torcedor do Remo entenda minha decisão. O respeito e profissionalismo sempre vão fazer parte do meu caráter e por isso estou aqui falando com vocês. Renovar ou não com o clube foi uma das decisões mais difíceis que tomei na vida. Tenho 26 anos e a carreira de um atleta é curta”, disse.

Titularidade pesou

Em outro trecho, Thiago citou que quer jogar, que não exigiu a titularidade e que esperar mais alguns anos para que ele se tornasse o Camisa 1 azulino poderia ser tardio e que isso teve um peso crucial na sua decisão.

“Para mim, esperar algumas temporadas para jogar regularmente pode ser tarde. Não se trata de exigir titularidade, jamais faria isso, pois isso se conquista em campo, mas o Remo tem um ídolo e excelente goleiro, o qual admiro bastante, e no plano de carreira que me foi apresentado não vi outro cenário. E esse plano foi o que mais pesou nessa decisão”, postou.

Gratidão

O arqueiro se despediu do Remo citando duas figuras importantes em sua evolução como profissional, Vinícius e Juninho Macaé, dupla que está no Leão Azul desde 2017. O goleiro finalizou falando de gratidão ao Remo e que a carreira precisa de um passo importante.

“Então, só tenho a agradecer por todo carinho e apoio que recebi. Agradecer, principalmente, ao Juninho, que acreditou em mim e foi peça chave para minha evolução. Meu respeito e gratidão pelo Clube do Remo sempre existirão, mas preciso correr atrás dos meus sonhos e trilhar minha história no futebol para poder ajudar minha família a ter uma vida melhor. Que Deus abençoe cada um de vocês”, disse.

VEJA MAIS

No Remo

Thiago Coelho, de 26 anos, é cotado para assumir o gol do Paysandu, maior rival do Remo, e isso gerou muitos comentários ofensivos por parte de alguns torcedores azulinos. No clube desde 2019, Thiago disputou 17 partidas, 13 delas somente em 2021, após o goleiro Vinícius sofrer uma lesão no joelho. Suas defesas despertaram interesse do Paysandu e também de outros clubes, porém, com as saídas dos goleiros Paulo Ricardo e Victor Souza, do clube bicolor, a possibilidade de fechar com a equipe alviceleste é grande. O goleiro deixa o Remo com os títulos de Campeão Paraense 2019 e da Copa Verde 2021, além de um acesso para a Série B em 2020.