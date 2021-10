No Remo, Thiago Coelho cita momentos dentro e fora de campo e diz: 'Belém mudou minha vida'

A reta final da Série B reservou alguns obstáculos para o Remo, como uma sequência de resultados ruins, preocupação do torcedor, por outro lado, um jogador em especial vive um momento mágico na equipe azulina. O goleiro Thiago Coelho, que chegou e assumiu em alto nível a posição do ídolo Vinícius, que está machucado.

Veja mais

Com 26 anos, Thiago literalmente “agarrou a oportunidade” no gol azulino. Com a contusão de Vinícius, teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho e ganhou a confiança do torcedor remista. O momento vivido por Thiago em campo, também se reflete fora dele. O jogador está em Belém desde 2019 e agora vai casar e ele bateu um papo com O Liberal e falou desse novo Thiago versão Belém.

“Estou no melhor momento da minha vida. Belém mudou minha vida dentro e fora de campo. Estou tendo a oportunidade de jogar uma Série B por um clube grande, que tem uma torcida maravilhosa e conheci uma mulher incrível, que tem um papel fundamental na minha vida, que me deixa tranquilo pra fazer meu trabalho e me dá muita força e foco no dia a dia. Uma verdadeira companheira. Pedi ela em casamento recentemente, estamos bem felizes, só tenho a agradecer a Deus por tudo isso que venho vivendo no âmbito pessoal e profissional”, disse.

Vinícius

Em 2017 o Remo contratou o goleiro Vinícius e ali, um ídolo chegava ao Baenão. Tranquilo, frio no gol azulino, Vinícius ganhou o coração dos torcedores, passou por momentos difíceis, de protestos, eliminações e conseguiu o tão sonhado acesso e é um exemplo de dedicação para Thiago, uma referência que é seguida passo a passo, defesa a defesa.

“O Vinicius é um espelho. Um exemplo de profissional a ser seguido. Merece ser ídolo desse clube, pois trabalha e se dedica muito. Trabalhar com ele é muito bom, já que eu tenho ele como uma grande referência também”, falou.

Fotos de Thiago Coelho

Thiago Coelho Arquivo pessoal /Facebook Arquivo pessoal /Facebook Arquivo pessoal /Facebook Samara Miranda / Remo Samara Miranda / Remo Sandro Galtran / Remo Samara Miranda / Remo Arquivo pessoal /Facebook Samara Miranda / Remo

Juninho Macaé

A boa fase dos goleiros azulinos é fruto de um trabalho árduo, que poucos conseguem enxergar e ele tem nome, Juninho Macaé, o preparador de goleiros do Remo. Carioca, Juninho chegou a Belém também em 2017 e teve um “casamento” perfeito com o Leão. Thiago brinca com Macaé, mas tem no preparador de goleiros uma admiração enorme, dentro e fora de campo.

“O Juninho é fundamental para tudo isso. Digo que ele é o melhor e o pior preparador de goleiros (risos), pois ele trabalha muito, competente demais, busca sempre que a gente mire a perfeição e não erre, mas brinco que ele é o pior, por nos levar ao extremo todos os dias. A gente brinca que todo dia é pré-temporada, pois são treinos fortes que exigem o máximo sempre. Mas, brincadeiras à parte, ele é fundamental para o meu desempenho e também dos outros goleiros do clube, um excelente profissional”, comentou.

A palavra dele

A equipe de O Liberal conversou com Juninho, que foi categórico ao afirmar que Thiago Coelho será o substituto de Vinícius no gol azulino. Juninho ama o que faz e vive o Remo intensamente.

“O Thiago é um cara muito tranquilo, dedicado, trabalhador e responsável. Apesar da idade, tornou-se um profissional exemplar. O Vinícius é um grande goleiro, ídolo, um exemplo para todos os goleiros aqui. Creio que ainda vai jogar em alto rendimento mais uns três ou quatro anos. O Thiago tem tudo pra seguir o mesmo caminho do Vinícius e está sendo preparado para isso. Posso te garantir que o Remo têm três grandes goleiros, infelizmente o único problema é que só pode jogar um, mas estamos bem servidos de goleiros”, disse.

Confiança sempre

A parceria com os goleiros inclui também Rodrigo Josviaki e também o jovem da base Lucas Mozart, que formam o quarteto de "paredões" azulinos. Juninho sabe do seu papel dentro da equipe e a liderança importante que é para os profissionais que “não podem errar”, já que pode ser fatal.

Tenho que estar sempre passando confiança, sabendo o momento de elogiar e o momento de cobrar. Temos uma amizade igual com todos, procuro ser sincero e olhar no olho e falar. Nosso ambiente é muito bom, tanto dentro como fora de campo, além de existir um respeito e admiração muito grande entre nós todos. Todo goleiro quando chega ao Remo passo logo a importância de vestir essa camisa, do amor da torcida pelo clube, da responsabilidade de representar o Remo, então eles abraçam a causa e os resultados são positivos. Nós honramos e amamos esse clube e procuramos sempre o melhor a cada dia de trabalho”, finalizou.