Oferta do Paysandu, titularidade, Remo com os pés no chão... Confira novidades das negociações por Thiago Coelho

As negociações pelo goleiro do Remo Thiago Coelho continuam em andamento. Segundo a equipe de O Liberal apurou durante a conquista da Copa Verde pelo Leão, a oferta do Papão é considerada uma 'boa proposta', inclusive superior ao atual salário do jogador no Baenão. De acordo com fontes, o clube azulino oferecerá a renovação para Thiago, no entanto, já sinalizou que não fará loucuras para mantê-lo.

O fato de ser reserva do goleiro Vinícius, herói azulino no título da CV, tem influenciado bastante nas negociações. No Paysandu, apesar do clube contar com Victor Souza (que não tem a permanência garantida), Thiago seria titular.

Em contato com a reportagem, o goleiro negou que já tenha acertado de fato a 'travessia': "Quem sabe sobre minhas negociações é meu empresário. Quando tiver alguma coisa concreta, todos vamos saber", disse Thiago Coelho.

Thiago Coelho

Aos 26 anos, jogador foi titular em 10 jogos na Série B deste ano, durante um período em que o goleiro Vinícius se lesionou. Ao todo, Thiago Coelho jogou 13 partidas pelo Remo e está no clube desde 2019, sendo cotado pelo preparador de goleiros do clube azulino, Juninho Macaé, como sucessor do Vinícius. O atual contrato do jogador com o Remo encerra agora em dezembro.